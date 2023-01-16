الفريق أسامة عسكر يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 02:25 مساءً - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بعنوان "استراتيجية مقترحة لمواجهة تداعيات الحروب السيبرانية على الأمن القومى المصرى"، والذى نفذته كلية الدفاع الوطنى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة .

وألقى اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى العلمى بالأكاديمية، مشيراً إلى أن فاعليات هذا البحث تأتى فى ظل الحروب السيبرانية وتطوراتها، مؤكداً على الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة فى تطوير قدراتها بما يمكن من حماية ركائز الأمن القومى المصرى .

وتم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول تعاون الأكاديمية مع مختلف الجهات العلمية والبحثية والدولية ، لدراسة القضايا الدولية المعاصرة وأثرها على الأمن والسلم الدوليين .

شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطنى ، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطور الفكر الإستراتيجى بما يضاهى التطور فى الحروب السيبرانية بكافة أشكالها وأنواعها .

وفى نهاية البحث نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، للحضور، مشيداً بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم فى مجابهة الحروب السيبرانية وتطوراتها وفقاً للأسس العلمية المدروسة .

حضر مناقشة البحث وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء الجامعات وقادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والشخصيات العامة .