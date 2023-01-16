شكري: مؤتمر المناخ المقبل في الإمارات يمثل فرصة للبناء على نجاحات ”COP27”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 02:25 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري، رئيس مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، أن مؤتمر المناخ المقبل COP28 في الإمارات، سيُمثل فرصة للبناء على نجاحات مؤتمر شرم الشيخ، معربا عن استعداد مصر الكامل لدعم ومساندة الأشقاء في الإمارات على نحو يسهم في تحقيق "مؤتمر COP28" للنتائج المنشودة لعمل المناخ الدولي بمختلف جوانبه.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري في فعاليات "قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة" كمتحدث رئيسي في الجلسة المخصصة لتناول مخرجات مؤتمر COP27، الذي عقد بشرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين الدوليين المعنيين بتغير المناخ.