رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر للدراسات العليا

وألقى اللواء أح أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى تقدم كل أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى العلمى بالأكاديمية، مشيرا إلى أن فاعليات هذا البحث تأتى فى ظل الحروب السيبرانية وتطوراتها.
وأكد على الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة فى تطوير قدراتها بما يمكن من حماية ركائز الأمن القومى المصرى.
وتم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول تعاون الأكاديمية مع مختلف الجهات العلمية والبحثية والدولية، لدراسة القضايا الدولية المعاصرة وأثرها على الأمن والسلم الدوليين.
شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطنى، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطور الفكر الإستراتيجى بما يضاهى التطور فى الحروب السيبرانية بكافة أشكالها وأنواعها.
وفى نهاية البحث، نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للحضور، مشيدا بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم فى مجابهة الحروب السيبرانية وتطوراتها وفقا للأسس العلمية المدروسة.
حضر مناقشة البحث وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء الجامعات وقادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والشخصيات العامة.
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