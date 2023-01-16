وزير خارجية الصين يعرب عن انبهاره بالحضارة المصرية (صور)

جدة - نرمين السيد - زار تشين جانغ وزير خارجية الصين، اليوم الإثنين، المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، يرافقه السفير لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة، ويانج رونج هاو المستشار الثقافى الصينى ومدير المركز الثقافى الصينى، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر، ضمن جولته الإفريقية التى بدأها فى 9 يناير الجارى.





كان فى استقبال وزير خارجية الصين والوفد المرافق له، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافى والمجتمعى، واصطحبهم فى جولة شملت قاعات العرض المركزى والمومياوات الملكية وقاعة النسيج المصرى، وقدم لهم شرحاً وافيا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكى تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور. وخلال الجولة، أعرب وزير الخارجية الصينى عن إعجابه الشديد بالمتحف، والذى يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتى تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصرى عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات. كما حرص الوزير الصينى على تدوين كلمة فى دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

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