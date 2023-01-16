«التموين»: جميع السلع متوفرة.. ومخزون الأرز يكفي 6.3 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 01:28 مساءً - أعلن الدكتور عَلى المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أن مخزون الأرز آمن ويكفى لمده 6.3 أشهر كما أن جميع السلع الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة لافتا إلى أنه تم توريد نحو 420 ألف طن أرز شعير خلال الموسم الماضى ،و بالتعاون مع وزارة الزراعة حصر المساحات المنزرعة، والمضارب العاملة بالقطاع والمخازن بسبب أن الأرز سلعة استراتيجية وبالتالي أي فرد سيحاول حجب السلعة سيتم تغريمه مضيفا يتم استهلاك نحو 20 ألف طن أرز تموين شهريا

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاثنين مكتب السجل التجاري النموذجي داخل الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وتفقد أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخدمات المقدمة من مجمع خدمات التجار ومكتب السجل التجاري النموذجي، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يقدم مجموعة خدمات للتجار من أعضاء الغرفة التجارية وانه بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

وصرح الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة هو عبارة عن مجمع خدمات نموذجى للتجار ويعد أكبر مكتب سجل تجارى على مستوى محافظات الجمهورية ويقع المكتب على مساحة تقرب من 650 متر مربع، ويتضمن 32 شباك ومتوسط تأدية معاملات خدمات السجل في المكتب من 350 إلى 400 معاملة يوميا، كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.