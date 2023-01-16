تداول 1500 طن بضائع و237 شاحنة بميناء نويبع البحرى

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن ميناء نويبع البحرى بجنوب سيناء شهد تداول 1500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و237 شاحنة، و723 راكبا.





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