وزير التموين: نستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلى الموسم المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن الوزارة تستهدف الحصول على نحو 4 ملايين طن قمح محلى خلال موسم القمح الذى سيبدأ منتصف أبريل المقبل، منوها بأن إجمالى ما تم توريده خلال الموسم الحالى بلغ 4.2 مليون طن.





وأشار الوزير - فى تصريح له على هامش افتتاح مركز التميز بغرفة القاهرة - إلى أنه سيتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل الإعلان عن سعر حافز إضافى للمزارعين. وأضاف المصيلحى أن الوزارة فى إطار برنامج دعم الأمن الغذائى والقدرة على الصمود، الممول من البنك الدولى قامت بشراء نحو 320 ألف طن قمح مستورد حتى أمس الأول، وسيتم كل أسبوع طرح مناقصة. وحول قيام هيئة السلع التموينية بالإعلان عن ممارسة لشراء الذرة، قال إنه يتم استخراج الردة من طحن الذرة والتى تستخدم فى الأعلاف، والتى نعانى نقصا نسبيا فيها نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، منوها بأن دخول الوزارة لشراء الذرة وإتاحتها فى البورصة السلعية سيعمل على تحقيق سعر عادل للذرة مما سيحقق سعرا عادلا للردة، وبالتالى القمح.

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