الرعاية الصحية تشارك بفعاليات الدورة 28 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 12:29 مساءً - نيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شارك الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الصيدلانية، وإدارة الدواء، بفعاليات أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2023" .

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية بمؤتمر دبي الدولي DUPHAT 2023، في إطار تعزيز التواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الصحية العربية والدولية وذلك من خلال توثيق الشراكات وتعزيز فرص الإستثمار في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح بيان الهيئة: خلال الفعاليات تم استعراض تجارب هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتقييم استخدام الأدوية والملائمة الدوائية لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعالية الدواء بشكل عام، بهدف الحد من سوء استخدام وتعاطي الدواء ومنع التفاعلات الدوائية العكسية، وتشجيع ممارسة استخدام الأدوية المسندة بالبينة والمناسبة سريريًا والفعالة، وتقليل الكلفة المتعلقة بالتعاطي غيرالملائم للأدوية.

وأشار بيان هيئة الرعاية الصحية، خلال الفعاليات، شاركت الهيئة بورشة عمل مع الجمعية الأوروبية، للتدريب علي التحضير المعقم والآمن للأدوية، شارك بها 50 صيدلي من عدد من الدول، أبرزها مصر والكويت والسعودية وإيران والهند وباكستان، وذلك بهدف تناقل الخبرات في ذات المجال.

وكانت قد سلطت جلسات المؤتمر الضوء على العديد من المواضيع المُلحة ناقشها أطباء وخبراء وصيادلة من كافة أنحاء العالم، حيث تضمنت الحوارات العديد من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بدور الصيدلي في وقف تطور عدوى COVID-19 وتقييم استخدام الأدوية أثناء الحمل، وكيفية ممارسة الصيدلة السريرية والصحة العامة والعقاقير العلاجية المراقبة وغيرها من الموضوعات.

وفي ختام فعاليات المؤتمر، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة يضم كافة القيادات العربية والدولية المشاركة بالمؤتمر من شأنه طرح مقترحات لتطوير قطاع الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربي، ورسم السياسات، ووضع الخطط للمستقبلية، بما يسهم في استمرارية الارتقاء والنهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز وطرح الحلول التكنولوجية في مجال الدواء والشئؤن الصيدلية.

وأضاف بيان الهيئة، وعلى هامش مشاركة هيئة الرعاية الصحية بمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2023" ، تسلَّم الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، درعًا تكريميًا تقديرًا لدور هيئة الرعاية الصحية ومساهمتها الفعالة في تحسين جودة الرعاية الصحية وحرصها على تطبيق أنظمة وبرامج من شأنها الوصول للملائمة الدوائية، وتشجيع تطبيق الممارسات الآمنة للأدوية.

هذا، وشارك بالمؤتمر الذي استمرت فعالياته على مدار 3أيام متتالية، 140 متحدثاً من 82 دولة قدموا رؤاهم واستعرضوا تجاربهم وإسهاماتهم العلمية، وذلك خلال 112 جلسة علمية تركز على أهم المواضيع المتخصصة في صناعة الأدوية بالإضافة إلى تقديم 15 عرضاً تقديمياً وورش عمل مختلفة تناولت أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة.