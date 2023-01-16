سامح شكرى يستقبل الوزير الدنماركى للتعاون التنموى والسياسات المناخية

جدة - نرمين السيد - استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر COP27، اليوم الإثنين، دان يورجنسن، الوزير الدنماركى للتعاون التنموى والسياسات المناخية، على هامش المشاركة فى قمة أسبوع أبوظبى للاستدامة.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال اللقاء عن التقدير لإسهام الدنمارك البناء فى تعزيز العمل المناخى، وهو ما تجلى فى استضافتها للاجتماع الوزارى حول تنفيذ تعهدات المناخ فى مايو من العام الماضى، بجانب اضطلاع الوزير الدنماركى بمهام تسيير المفاوضات حول قضايا تخفيف تداعيات تغير المناخ خلال أعمال مؤتمر COP27 الذى عقد فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأضاف فى بيان اليوم، أن وزير الخارجية حرص على التنويه بما تضمنته مخرجات مؤتمر شرم الشيخ حول تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ، وخاصة إطلاق برنامج عمل التخفيف وتأكيد نداء مؤتمر جلاسجو لخفض الدعم الموجه للوقود الأحفورى، والدعوة للمرة الأولى إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، معربا عن ثقته فى مواصلة الدنمارك لدورها البناء فى دعم عمل المناخ.

وتابع أن سامح شكرى أكد خلال اللقاء على دور مؤسسات التمويل الدولية فى حشد تمويل عمل المناخ، بما فى ذلك توفير التمويل لصندوق المناخ الأخضر Green Climate Fund، وتحقيق الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة، منوها بالخبرات الدنماركية الكبيرة فى مجال توليد طاقة الرياح.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مشيرا إلى إشادة الوزير الدنماركى بما تحقق خلال مؤتمر شرم الشيخ من نجاحات فى العديد من جوانب عمل المناخ الدولى، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التشاور والتنسيق مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ خلال العام الجارى وصولا إلى انعقاد مؤتمر COP28 بدبى فى نهاية العام.