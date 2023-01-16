الرعاية الصحية تشارك بمعرض دبى الدولى للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2023»

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، ممثلة فى الدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الصيدلانية وإدارة الدواء، بفعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر ومعرض دبى الدولى للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2023"، وذلك فى إطار تعزيز التواصل مع كافة الجهات والمؤسسات الصحية العربية والدولية وتوثيق الشراكات وتعزيز فرص الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية.





وذكر بيان للهيئة أنه تم خلال الفعاليات استعراض تجارب هيئة الرعاية الصحية فى ضبط وتقييم استخدام الأدوية لتحسين جودة الرعاية الصحية وفعالية الدواء بشكل عام، بهدف الحد من سوء استخدام وتعاطى الدواء ومنع التفاعلات الدوائية العكسية، وتشجيع ممارسة استخدام الأدوية المسندة بالبينة والمناسبة سريريًا والفعالة، وتقليل الكلفة المتعلقة بالتعاطى غيرالملائم للأدوية.

وأضاف أن الهيئة شاركت بورشة عمل مع الجمعية الأوروبية، للتدريب على التحضير المعقم والآمن للأدوية، شارك بها 50 صيدليا من عدد من الدول، أبرزها مصر والكويت والسعودية وإيران والهند وباكستان، وذلك بهدف تناقل الخبرات فى ذات المجال.

وكانت جلسات المؤتمر قد سلطت الضوء على العديد من المواضيع المُلحة ناقشها أطباء وخبراء وصيادلة من كافة أنحاء العالم، حيث تضمنت الحوارات العديد من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بدور الصيدلى فى وقف تطور عدوى COVID-19 وتقييم استخدام الأدوية أثناء الحمل، وكيفية ممارسة الصيدلة السريرية والصحة العامة والعقاقير العلاجية المراقبة وغيرها من الموضوعات.

وفى ختام فعاليات المؤتمر، تم الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة يضم كافة القيادات العربية والدولية المشاركة بالمؤتمر من شأنه طرح مقترحات لتطوير قطاع الرعاية الصحية على مستوى الوطن العربى، ورسم السياسات، ووضع الخطط للمستقبلية، بما يسهم فى استمرارية الارتقاء والنهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز وطرح الحلول التكنولوجية فى مجال الدواء والشؤون الصيدلية.

وتسلَّم الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة، درعًا تكريميًا تقديرًا لدور هيئة الرعاية الصحية ومساهمتها الفعالة فى تحسين جودة الرعاية الصحية وحرصها على تطبيق أنظمة وبرامج من شأنها الوصول للملائمة الدوائية، وتشجيع تطبيق الممارسات الآمنة للأدوية.

وشارك بالمؤتمر الذى استمرت فعالياته على مدار 3 أيام متتالية، 140 متحدثاً من 82 دولة قدموا رؤيتهم واستعرضوا تجاربهم وإسهاماتهم العلمية، وذلك خلال 112 جلسة علمية تركز على أهم المواضيع المتخصصة فى صناعة الأدوية بالإضافة إلى تقديم 15 عرضاً تقديمياً وورش عمل مختلفة تناولت أحدث الأبحاث العلمية فى مجال الصيدلة.