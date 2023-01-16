مايا مرسى تحذر من عدم معالجة تأثير التغير المناخى على المرأة.. «خطر حقيقى»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة المجلس، اليوم الإثنين، فى اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان (المرأة ومؤتمر المناخ COP27: المبادرات والفرص والتحديات).

وقالت مرسى إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ cop27 هو حدث عالمى غاية فى الأهمية قادته مصر بنجاح العام الماضى، وخرج بشكل مشرف أبهر العالم، وتم خلاله عرض رؤية مصر أمام العالم.

وأضافت أن آثار تغير المناخ تعتبر إنذار خطر لأجيالنا والأجيال المقبلى، وأن تهديداته ليست محايدة بين الجنسين بل إن تغير المناخ يؤثر على النساء بشكل أكثر سلبية مقارنة بالرجال فى خمسة مجالات هى (الإنتاج الزراعى، والأمن الغذائى والتغذوى، والصحة، والماء والطاقة، والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات).

وأوضحت أنه لكون النساء يتأثرن بشكل أكثر فينبغى عليهن أن يتولين القيادة، قائلة: "إن النساء لسن مجرد ضحايا عاجزات أمام تغير المناخ بل هن عناصر قوية للتغيير وقيادتهن أمر بالغ الأهمية".

وأكدت أنه فى ظل وجود إرادة سياسية قوية فإن تمكين المرأة يعد هو حجر الزاوية لانتقال بيئى أخضر عادل فى الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتغير المناخ فى مصر والتى ترتكز جميعها على حوكمة العمل المناخى الشامل وصنع السياسات والمشاركة المجتمعية.

ولفتت الى أن مصر أطلقت برنامجين رئاسيين من برامج التنمية الضخمة فى تاريخها هما برنامج (حياة كريمة) وهو أكبر برنامج تنموى فى مصر والعالم من حيث التمويل والأهداف، حيث تعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية، كما يراعى الأبعاد البيئية ومعايير الاستدامة ويستهدف 58 مليون مواطن و50% منهم نساء.

وأشارت إلى أن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ويستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر فى أكثر من 20 محافظة، وبالتالى مجتمعات أكثر مرونة على المستوى المحلى فى مصر.

وتابعت أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية قد وصلت إلى أكثر من 23 مليون امرأة، كما أطلقت مصر المبادرة الوطنية لمشروعات خضراء ذكية بجميع محافظات مصر مع وجود محور مخصص للمرأة، حيث يعد حافزًا لجميع المشروعات التى تقدم حلولًا محلية مبتكرة لتغير المناخ.

وأضافت أنه تم تقديم أكثر من 1000 مشروع لفئة المرأة ضمن المبادرة، حيث أن المبادرة مستمرة خلال السنوات القادمة، منوهة بأنه فى إطار الاستثمار فى الفتيات كقادة للمستقبل تم إطلاق البرنامج الوطنى برنامج "نورة" الذى يستهدف تمكين الفتيات.

وأشارت إلى طرح "جمهورية مصر العربية الدولى حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ" الذى قدمته مصر فى مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهى الرؤية التى ترتكز على 7 ركائز أساسية هى العمل على أساليب تراعى احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخى، تعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئى العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق فى إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن الركائز تتضمن معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئى على المرأة، تعزيز التوعية والتغيير السلوكى بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخى.

ولفتت إلى المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ - AWCAP)، والتى تنفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women كشريك عالمى بجانب منظومة الامم المتحدة ككل، وقد أعربت أكثر من 9 دول أعضاء عن اهتمامها بالانضمام لهذه المبادرة.

وأوضحت أن بعض منظمات المجتمع المدنى الأفريقية انضمت للمبادرة مثل منظمة كرامة وFEMNET، وكذلك القطاع الخاص مثل (راوية منصور) التى تقود مبادرة رواد الأعمال للقرى البيئية صفر النفايات ومايكروسوفت مصر.

وقالت إن الهدف من المبادرة هو إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة/الوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وتعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات فى مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات،و تعزيز الالتزامات بالاستثمار فى المرأة.

وأضافت أن ذلك يتحقق من خلال دعم المرأة فى مختلف المستويات؛ بدءًا من التعليم على سبيل المثال (العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (STEM) إلى سوق العمل، يالاضافة إلى الاستفادة من الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتدابيرها لمواكبة مسارات الانتقال العادل.