- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - ورصدت كاميرا دوت الخليج، حرص المواطنين على الذهاب لعملهم، رغم تساقط الأمطار.
وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وسيناء تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
ويسود اليوم طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط أمطار خفيفة على محافظة الجيزة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.