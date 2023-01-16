سقوط أمطار خفيفة على محافظة الجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - ورصدت كاميرا دوت الخليج، حرص المواطنين على الذهاب لعملهم، رغم تساقط الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وسيناء تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود اليوم طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.