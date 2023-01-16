وزير التعليم العالي ينعى الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية وعميد معهد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 11:27 صباحاً - نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية وعميد المعهد القومي للأورام الأسبق ، داعين الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمود شريف شغل العديد من المناصب منها محافظ الشرقية عام 1987، ثم محافظ القاهرة عام 1989 حتى 1991، ثم وزيرًا للإدارة المحلية عام 1997، ثم وزيرًا للتنمية الريفية حتى عام 1999، وعين رئيسًا لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لمدة ثلاث سنوات، ثم شغل منصب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لمدة ثلاث سنوات، ثم رئيسًا لجامعة سيناء لثلاث سنوات، ثم عاد لعمله الأصلي كأستاذ جراحة متفرغ بالمعهد القومي للأورام، حيث يعد الدكتور محمود شريف أحد مؤسسي المعهد.