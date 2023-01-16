«الوزراء»: ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنازل الطريقة السريعة لتوفير الطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تقرير أصدره المركز، اليوم الإثنين، تحت عنوان ترشيد الطاقة هو الوضع المعتاد الجديد، تناول خلاله كيفية تحقيق كفاءة الطاقة، وأهم الاستراتيجيات الدولية فى هذا المجال.

وأضاف المركز أن المنازل تعد أكبر مستهلك للطاقة، لذا، فإن جعلها أكثر كفاءة يمكن أن يكون له تأثير كبير على تحقيق الأهداف المناخية، كما يساعد ترشيد استهلاك الطاقة فى تقليل تأثير الانبعاثات على البيئة، وذلك لأنه يتم توليد نسبة كبيرة من الكهرباء، من خلال الفحم أو النفط الخام أو أنواع الوقود الأحفورى الأخرى، لذا من الضرورى أن يتم إيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية داخل بيئة العمل عندما لا يتم استخدامها، وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن إيقاف تشغيل الكمبيوتر فى نهاية اليوم لن يقصر من عمره بل يمكن أن يوفر الكثير من الطاقة، وبالتالى يمكن أن يساعد توفير الطاقة داخل المكتب فى تقليل فاتورة الطاقة للشركة ككل وتقليل مساهمتها فى انبعاثات غاز الاحتباس الحرارى.

ولفت التقرير الانتباه إلى العديد من الاستراتيجيات الدولية ومنها؛ الولايات المتحدة حيث تشير خطة برنامج الهيدروجين التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (DOE)، إلى أن الوزارة تتجه بخطى جادة نحو وضع نظام مؤسسى شامل للهيدروجين فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتضمن مبادرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية التى تتعلق بالهيدروجين كمصدر للوقود، حشد الجهود لتوفير التمويل اللازم؛ من خلال تعهد وزارة الطاقة بتوفير استثمارات بقيمة 100 مليون دولار أمريكى.

وعن استراتيجية الاتحاد الأوروبى للتحول نحو قطاع تدفئة وتبريد فعال ومستدام، ذكر التقرير أن قطاع التدفئة والتبريد يستحوذ على 50% من استهلاك الطاقة السنوى فى الاتحاد الأوروبى؛ حيث يمثل 13% من استهلاك النفط، و59% من إجمالى استهلاك الغاز (الاستخدام المباشر فقط)، وهو ما يعادل 68% من جميع واردات الغاز، فى هذا السياق، ومن أجل تقليل تسرب الطاقة من المبانى، وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، قدمت المفوضية الأوروبية أول استراتيجية لتحسين التدفئة والتبريد فى المبانى والصناعات، والتى تحدد الإجراءات التالية؛ تسهيل ترميم المبانى، وزيادة حصة الطاقات المتجددة، وإعادة استخدام مخلفات الطاقة من الصناعة، إشراك المستهلكين والصناعات.

وبخصوص الاستراتيجية الصينية، فإن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية للصين (FYPs) توفر إطار عمل لتخطيط برامج كفاءة الطاقة وتطوير السياسات، فيما تقوم الحكومة بإصدار خطط عمل تفصيلية لكفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، تغطى القطاعات والسياسات والبرامج الرئيسة وتشمل الأهداف التفصيلية، وتوزيع المسؤوليات، ويتم دعم جهود كفاءة الطاقة بعدة طرق؛ من خلال: دعم المشروعات الاستثمارية؛ فى إطار برنامج الحكومة للقضاء التخلف الصناعى، والطاقات المهدرة، إضافة إلى المعاملة الضريبية التفضيلية؛ والتى تتضمن الإعفاء من تعريفة الاستيراد أو ضريبة القيمة المضافة على الواردات لبعض السلع المرتبطة بكفاءة الطاقة، والإعفاءات المؤقتة لضريبة دخل الشركات، وأيضا الترويج للتكنولوجيا الجديدة، وكفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى وقطاع البناء.

أما بشأن الاستراتيجية اليابانية، فتبنت طوكيو فى 26 ديسمبر 2017، استراتيجية للهيدروجين؛ تمثل اتجاهها ورؤيتها لتحقيق مجتمع قائم على الهيدروجين، وتقدم خطة عمل لتحقيق ذلك، وتهدف اليابان بحلول عام 2030، إلى إنتاج سلاسل توريد على نطاق تجارى لتوليد 300 ألف طن من الهيدروجين سنويا، وتقليل تكلفة الهيدروجين، كما تهدف الدولة أيضا إلى استهداف سلاسل التوريد الدولية وإنتاج الهيدروجين بأسعار دولية تنافسية اعتبارا من عام 2030.

واستعرض تقرير المركز أهم المبادرات الحكومية العالمية لجعل المنتجات أكثر كفاءة فى استخدام الطاقة ومنها؛ المملكة المتحدة ووكالة الطاقة الدولية حيث أطلقت عام 2021 مبادرة عالمية لمضاعفة كفاءة المنتجات الرئيسة المتداولة دوليا بحلول عام 2030، ومبادرة المبانى الذكية مناخيا التى أطلقها البيت الأبيض، ومبادرة أسبوع توفير الطاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتى أطلقتها بريطانيا، إضافة إلى تكثيف الهند مبادراتها لتعزيز ترشيد الطاقة، كما تبنت هيئة طرق دبى مبادرة النقل العام الموفر للطاقة فى دبى، ومبادرة الصحراء إلى الطاقة التى أطلقها بنك التنمية الإفريقى.

وسلط تقرير مركز المعلومات الضوء على إطلاق مصر مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على الاحتياطات الأجنبية، فى أغسطس 2022 جاء الإعلان بأن مصر ستطبق برنامجا لخفض استهلاك الكهرباء فى محاولة لزيادة صادرات الغاز الطبيعى وزيادة احتياطات النقد الأجنبى، فكلما تم تقليل استهلاك الكهرباء، كلما وفرت البلاد العملة الصعبة.

وتطرق التقرير إلى أنه فى عام 2022، أصبحت شركة كرم سولار أول شركة خاصة تحصل على تصريح لتوزيع الكهرباء فى مدينة مرسى علم من قبل هيئة تنظيم الكهرباء المصرية، وبناء على ذلك، أطلقت الشركة شبكة مرسى علم للطاقة الشمسية، وهى الحل الإقليمى الأول من نوعه للطاقة، والذى يهدف إلى تزويد المنتجعات فى جميع أنحاء مرسى علم بالطاقة من خلال الاتصال بالشبكة الوطنية والطاقة الشمسية، ويرجع السبب الذى جعل مرسى علم وجهة جذابة لمشروع كرم سولار إلى مكانتها كوجهة سياحية مزدهرة، فضلا عن كونها موقعا خارج شبكة التوزيع، الأمر الذى يجعل المصدر الأساسى للطاقة فى مرسى علم هو مولدات الديزل، وقد تسبب هذا الأمر فى مشكلة كبيرة للعديد من سكان المدينة، خاصة وأن مولدات الديزل تعد مصدرا إشكاليا للطاقة نظرا لأنها تسبب أنواعا مختلفة من التلوث.

وأبرز التقرير أهم مبادرات الشركات للتحويل للطاقة النظيفة ومنها، شركة تويلف والتى حولت ثانى أكسيد الكربون إلى وقود ونظارات شمسية، وشركة هيليوجين والتى قامت بالقصاء على الحاجة إلى الوقود الأحفورى فى الصناعات، وشركة إيه إى إس التى كثفت جهودها لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة، وقيام شركة سبان بإنتاج لوحات كهربائية ذكية مناخيا، بالإضافة إلى قيام شركة إنيرجى نيست بتطوير بطاريات حرارية لتحقيق مرونة جديدة فى الطاقة النظيفة.

وأشار التقرير إلى إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة جديدة لتشجيع السكان على استهلاك الطاقة النظيفة، وخفض فواتير الكهرباء، فضلا عن توفير وظائف جيدة الأجر فى صناعة الطاقة الشمسية المحلية، كما أطلقت المملكة المتحدة برنامج الطاقة لسكان لندن، والذى يسعى إلى تحقيق ثلاث غايات رئيسة وهى: جعل منازل لندن دافئة وصحية بأسعار مناسبة، وجعل أماكن العمل أكثر كفاءة فى استخدام الطاقة، وتزويد العاصمة بمزيد من الطاقة النظيفة المحلية، بالإضافة إلى قيام العاصمة الدنماركية كوبنهاجن بوضع خطة مناخية جديدة لتصبح من خلالها أول عاصمة خالية من الكربون بحلول عام 2025؛ حيث تنص الخطة على أن المشروعات يجب أن تؤمن وتحسن نوعية الحياة فى المدينة، وأن تخلق فرصا للابتكار والوظائف والنمو الأخضر، كما قامت شركة بلوك باور بجعل مدينة إيثاكا الأمريكية أول مدينة خالية من انبعاثات الكربون فى البلاد.

وأبرز التقرير أهم مبادرات الأفراد والمجتمع المدنى لترشيد استهلاك الطاقة، ففى المؤتمر العالمى السنوى السابع لـ الوكالة الدولية للطاقة حول كفاءة الطاقة، اتفق وزراء الطاقة من جميع أنحاء العالم على أن كفاءة الطاقة وإجراءات جانب الطلب تؤدى دورا مهما بشكل خاص فى الوقت الحالى؛ نظرا لارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتقلبها؛ مما يلحق الضرر بالأسر والصناعات والاقتصادات بكاملها.

ودعت الوكالة جميع الحكومات والصناعة والمؤسسات وأصحاب المصلحة إلى تعزيز إجراءاتهم بشأن كفاءة الطاقة، وفى هذا السياق، يمكن للحملات التوعوية جيدة التصميم أن تحفز الأفراد على تقليل استخدامهم للطاقة، فعلى سبيل المثال، فى الولايات المتحدة الأمريكية، تشير بعض التقديرات إلى أنه يمكن توفير ما يصل إلى 20% من الطلب على الطاقة المنزلية بإجراء بعض التغيرات السلوكية فى القطاع السكنى، وتشير أحد التقديرات الخاصة بالهند إلى أن إمكانية توفير الطاقة من خلال التعديلات السلوكية ستكون فى حدود 3.4 إلى 10.2 تيرا وات ساعة سنويا بحلول عام 2030.

كما أطلقت وزارة الاقتصاد والعمل المناخى الألمانية حملة توعية للمواطنين تسمى 80 مليونا معا من أجل تغيير الطاقة، من أجل دفع الألمان للحفاظ على الطاقة لتقليل اعتماد البلاد على مصادر الطاقة المستوردة، بحيث تقوم الحملة بالإعلان فى الأماكن التى يتجمع فيها الكثير من الأفراد سواء أكان ذلك فى المحطات الرئيسة أو عبر الإنترنت.