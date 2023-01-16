الصحة: تقديم الخدمات لأكثر من 735 ألفا منتفع ضمن «رعاية غير القادرين» 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية (مجانا) لـ735 ألفا و865 مواطنا، فى عام 2022، من خلال وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ضمن برنامج "الرعاية الصحية لغير القادرين"، وبالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، يعد مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية، لـ(منتفعى معاش الضمان الاجتماعى وأسرهم، ومستحقى دعم تكافل وأسرهم، ومستحقى دعم كرامة)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بما يساهم فى رفع المستوى الصحى والمعيشى للأسر الآولى بالرعاية، ومنتفعى برامج الدعم النقدى، فى إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الخدمات العلاجية لهذه الفئات يتم إتاحتها بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة ومركز طبى، و350 مستشفى عام وتخصصى ونوعى، حيث يتم استقبال هذه الفئات بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات حال الحاجة لإجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

وأشار عبد الرازق إلى تسجيل 311 ألفا و988 زيارة لأسر منتفعى برنامج "تكافل" بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، موضحا أنه يتم رصد تردد أسر "تكافل" على الخدمات الصحية وخاصة الوقائية، وتشجيعهم على الاستفادة مما تتيحه الدولة من موارد تستهدف رفع المستوى الصحى لهذه الأسر، من خلال أكثر من 5000 منشأة طبية بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى عقد 39 ألف ندوة تثقيفية توعوية بالوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة، لزيادة الوعى الصحى بالخدمات التى يقدمها البرنامج للأسر المستهدفة.

وأكد عبد الرازق استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل لائق فى دور رعاية الشباب، والمسنين، ودور الرعاية، ضمن برامج "التكامل الصحى الاجتماعى" للفئات المستهدفة من وزارة التضامن الاجتماعى، وكذلك استمرار القوافل الطبية، بما يضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المناطق النائية والمحرومة، وحسن توزيع واستغلال الموارد المتاحة، ورفع وعى الأسر الآولى بالرعاية، بضرورة الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح أن "وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية" تم تفعيلها فى أكتوبر 2020، لتقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان، وبالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى.