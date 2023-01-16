إذا كان أحد الزوجين عقيما.. نصائح من الإفتاء لحياة سعيدة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار -فى بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين- إن كان أحد الزوجين عقيما، فعلى الآخر أن يتلطف معه حتى تحل هذه المشكلة باستخدام الوسائل الطبية الحديثة.

وأضافت الدار، أن الإنجاب عطاء بيد الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى يسر العديد من الحلول الطبية الحديثة فى عصرنا الحاضر، فعلى الزوجين أن يسعيا فى تحصيل الولد، وكل هذه الطرق مشروعة، فيلزم كلا من الزوجين السعى فى إدخال السرور على زوجه ومساعدته فى حل مشكلة الإنجاب، حتى تنعم أسرتهما بقرة العين ومهجة الفؤاد.

وأكدت الدار إجازة اللجوء للوسائل الطبية لعلاج العقم ومشروعيتها، بل الحض عليها من باب حسن العشرة، وترسيخ المودة والرحمة.