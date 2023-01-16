الصحة: المبادرات الرئاسية منظومة متكاملة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرات الرئاسية حريصة على صحة المصريين، فهى تمثل منظومة صحية متكاملة تتمثل فى الوقاية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج.





وأشار إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، جاءت لإعادة الأمور إلى نصابها وتحسين الصحة العامة للمصريين من خلال تحويل مراكز صحة الأسرة بالوحدات الصحية إلى أماكن تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطنين.

وأضاف عبد الغفار، خلال مقابلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية اليوم الإثنين، أن الدولة تتكامل لتحقيق منظومة الصحة العامة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى قرر عقب 2014 أن تكون الصحة والتعليم على رأس الأولويات وأن تقوم الدولة بدورها.

وأوضح أن هناك 5 آلاف 426 وحدة صحية على مستوى الجمهورية وسيتم تطوير البنية التحتية والإنشاءات والتجهيزات، ورفع كفاءة مقدمى الخدمة، وتحسين مستوى الخدمات والتوسع فيها وتطويرها، وتحفيز العاملين، وهو ما حدث بالفعل منذ إطلاق الرئيس السيسى مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن خدمات الرعاية الأولية جزء من منظومة التأمين الصحى الشامل.

وعن تنظيم الأسرة، قال عبدالغفار إن التنظيم جزء أساسى من مفهوم الصحة الإنجابية، مضيفا أن الزواج المبكر والحمل المبكر والولادة القيصرية تؤثر على صحة المرأة والجنين.