الحكومة: لا صحة لمد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس المقبل، عارٍ تماما من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس المقبل.

وشددت على أن أخر موعد للتسجيل بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، هو 14 مارس المقبل، دون وجود أى نية لمد فترة العمل بهذا القانون بعد ذلك التاريخ، موضحة أن عدد المتقدمين للاستفادة من قانون "تيسير سيارات المصريين بالخارج" وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديرى جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركى والتدخل الفورى لتذليل أى عقبات.

وفى سياق متصل، يستمر العمل بالتيسيرات الأخيرة التى وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكى عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكى وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، كما تضمنت التيسيرات إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والعالية"؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد "الكماليات".

وقد تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركى على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركى لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، كما تم تحديد مكاتب التخليص الجمركى الراغبة فى إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وإتاحتها على "الأبلكيشن" الخاص بالمبادرة.