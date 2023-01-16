الصحف الكويتية تبرز تأكيدات مصر موقفها الثابت تجاه الدول التى تعانى

ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "الرئيس السيسى يؤكد على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التى تعانى من أزمات بالمنطقة"، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى خلال لقائه أمس مع وزير خارجية الصين تشين غانغ، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والسفير لياو ليتشيانغ، السفير الصينى بالقاهرة، أكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التى تعانى من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها فى مكافحة الإرهاب الذى يعتبر أداة لتدمير الدول.
وفى صحيفة الجريدة الكويتية وتحت عنوان "مصر: دعم صينى للمشاريع القومية واكتشاف غازى جديد لـ «إينى»" ذكرت الصحيفة أن وزير خارجية الصين أكد استمرار الصين فى تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية فى مصر، خصوصا فى ضوء ما تحقق فى مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر، والتى تتكامل مع المبادرة الصينية الحزام والطريق".
وأضافت الصحيفة أن جانغ قال فى مؤتمر صحفى مع سامح شكرى: "بحثنا مع مصر قضايا المنطقة، مع التشديد على احترام عدم التدخل فى شؤون الدول"، وعبرعن دعم بلاده للقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى إلى دعم مبدأ حل الدولتين، ومعربا عن قلق بلاده من تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، لافتا إلى تنسيق بلاده مع الجانب المصرى فى هذا الأمر.
وتحت عنوان "السيسى: علاقاتنا مع بكين إستراتيجية وندعم استعادة الاستقرار فى دول الأزمات"، قالت صحيفة "الراى" الكويتية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد خلال استقباله وزير الخارجية الصينى تشين جانغ، فى القاهرة، أمس، حرص مصر "على الاستمرار فى التعاون المثمر فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
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