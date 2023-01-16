جدة - نرمين السيد - وأوضح التحالف أنه تم تنفيذ 3594 قافلة طبية لخدمة 1.360 مليون مواطن بتكلفة 350 مليون جنيه، وكانت قوافل شاملة. كما تم تقديم خدمات طبية لمرض الأورام بإجمالى 1.93 مليون خدمة، بتكلفة مليار و635 مليون جنيه، وعلاج 87 ألف مريض قلب بتكلفة 875 مليون جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرقام مهمة لدعم التحالف الوطنى للمنظومة الصحية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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