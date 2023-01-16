بالأسماء.. قائمة جديدة بمستحقات عمالة مصرية غادرت الأردن

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن -استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ109 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 159 عاملا مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.





وجاء فى البيان الصحفى، أن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى بالأردن، أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن جميع معلومات هذا "الاستحقاق".

وناشد الوزير، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى، بمراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وقال الملحق العمالى، إنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يجرى بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان:

وأضاف الملحق العمالى أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.