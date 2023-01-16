نشاط الرئيس السيسى والشأن المحلى يتصدران اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "السيسى يؤكد مواصلة التعاون المثمر مع الصين" أن الرئيس السيسى، أكد حرص مصر على الاستمرار فى التعاون المثمر مع الصين فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمع البلدين الصديقين، وفى ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجى بين الجانبين فى شتى المجالات، فضلا عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة فى العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

وأوضحت أن تأكيد الرئيس السيسى جاء خلال استقباله، أمس، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين كانج، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى والسفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج.

ونقلت (الأهرام) عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى "إن الرئيس رحب بالمسئول الصينى فى مصر، طالبا نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينج"، موضحة أن وزير الخارجية الصينى نقل إلى الرئيس السيسى تحيات الرئيس شى جين بينج، معبرا عن حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الإستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت، مشيرا إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر فى ظل دورها المحورى كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومركز ثقل العالم العربى والقارة الإفريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة للرئيس، مع تأكيد ثبات دعم الصين مصر فى جهود التنمية الشاملة، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأضافت (الصحيفة) أن المتحدث الرسمى أوضح أن اللقاء شهد استعراضا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية الصينى الحرص على استمرار بلاده فى تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشروعات القومية فى مصر، خاصة فى ضوء ما تحقق فى مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر، والتى تتكامل مع المبادرة الصينية (الحزام والطريق).

كما حرص وزير الخارجية الصينى على الاستماع إلى تقديرات الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت بشأن استعادة أمن واستقرار الدول التى تعانى أزمات فى المنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية، ودعمها فى مكافحة الإرهاب، الذى يعد أداة لتدمير الدول.

وفى السياق، وتحت عنوان "فى مؤتمر صحفى مع نظيره الصينى: شكرى: علاقات القاهرة وبكين ضاربة فى عمق التاريخ"، أوضحت صحيفة (الأخبار) أن وزير الخارجية سامح شكرى، أكد - خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده مع نظيره الصينى تشين جانج، فى ختام جلسة مباحثات بين وفدى البلدين بالقاهرة - على عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر والصين فى مختلف المجالات، مرحبا بوزير خارجية الصين الذى يقوم بزيارة هى الأولى له منذ توليه مهام منصبه الجديد، متمنيا التوفيق له فى مهامه الجديدة.

وفى شأن رئاسى آخر، وتحت عنوان "الرئيس: تطوير الكوادر البشرية.. والتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية" أكدت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسى وجه - خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى - بالتركيز على تطوير الكوادر البشرية ومنظومة المعلمين والتوسع فى إنشاء المدارس المتميزة الجديدة بمختلف أنواعها فى إطار التوجه الاستراتيجى والثابت للدولة بدعم الاستثمار فى التعليم؛ من أجل المساهمة فى بناء الشخصية المصرية منذ المهد فى فترة ما قبل التعليم الجامعى، بهدف صقل الأجيال الجديدة علميا وثقافيا ومعرفيا.

ونقلت (الجمهورية) عن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التعليم الأساسى بمختلف محاورها، موضحا أن الرئيس وجه بتعزيز نشاط وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتوسع فى المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعى المجتمعى بأهميتها، كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التى تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتور رضا حجازى استعرض - خلال الاجتماع - خطط وزارة التربية والتعليم فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الأساسى فى مصر بعناصره المختلفة، خاصة دعم الكوادر البشرية من المعلمين، وتوفير الأعداد المناسبة منهم بما يتوافق مع أعداد الطلاب، إلى جانب تدريبهم وتأهيل مديرى المدارس، فضلا عن تطوير المناهج فى المراحل الدراسية المختلفة.

وفى الشأن الحكومى.. ذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "مدبولى يتابع التوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عقد اجتماعا مع عدد من الوزراء؛ لمتابعة جهود التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، وذلك فى إطار متابعة جهود التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، سعيا لتحقيق المستهدفات من زيادة حجم الرقعة الزراعية وتأمين الاحتياجات من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

ونقلت (الصحيفة) عن السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، "إن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب مختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة وتصنيف التربة على مستوى مناطق الجمهورية، وما يتعلق باحتياجاتها المائية والتركيب المحصولى الملائم للزراعة بتلك الأراضى، وكذا الخدمات والدراسات البحثية الزراعية المختلفة المطلوب توافرها، فضلا عن الخدمات المتنوعة الأخرى، ومنها ما يتعلق بإتاحة مختلف المرافق الأساسية والمتمثلة فى الكهرباء والطرق وشبكة الاتصالات؛ بما يسهم فى تنمية المناطق المستهدف استصلاحها، وجذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوى.

وأوضح سعد، أن الاجتماع استعرض أيضا ما يتم تنفيذه فى إطار توجيهات الرئيس السيسى الخاصة بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، والتى من شأنها أن تسهم فى ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من مختلف مصادرها المتاحة، على أن يتم ذلك بالتوازى مع مختلف الآليات لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة فى هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بنظم الرى الحديث، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التى تتناسب مع طبيعة الأراضى والمناخ لكل منطقة زراعية.

وفى الشأن المحلى.. وتحت عنوان "فى المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات: 2600 مواطن دفعوا مقدمات حجز 1284 وحدة فى 9 محافظات" أشارت صحيفة (الجمهورية) إلى غلق باب الحجز فى وحدات مشروع (داره) أحد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن، والتى تم فتح باب الحجز فيها يوم 18 ديسمبر الماضى بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

ونقلت الصحيفة عن رئيس صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق قوله "إن أعداد الذين قاموا بسداد مبالغ جدية الحجز تعدت عدد الوحدات المطروحة بنسبة 200%، واعدا العملاء باختيار الوحدات السكنية المعروضة طبقا لأسبقية الحجز، حيث سيتم طرح الدفعة الثانية قريبا لتلبية رغبات العملاء الذين لم يحالفهم الحظ من المسددين لمقدم الحجز فى الطرح الأول"، موضحا أن استرداد مقدم الحجز سيكون متاحا اعتبارا من يوم 29 يناير الجارى وستكون هناك أولوية للتخصيص فى الدفعة الثانية للعملاء الذين لم يستردوا مقدمات الحجز.

ولفت إلى أن الطرح الأول من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى (داره) شمل 9 محافظات هى: المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط بإجمالى 1284 وحدة بمساحات متنوعة تتراوح من 90 إلى 127 و179 مترا بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثمارى وسيتولى بنك التعمير والإسكان عملية الحجز، وذلك وفقا لاتفاق التعاون الموقع بين الصندوق والبنك.

وفى شأن محلى ثان.. نشرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "قطارات إضافية فى أجازة نصف العام" أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة أجازة نصف العام الدراسى؛ لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة؛ بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وتنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلى.

وفى الشأن الاقتصادى.. ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "بشار الخير.. كشفان جديدان للغاز بالمتوسط والدلتا" أن شركتى (إينى الإيطالية و(فينترسال ديا) الألمانية أعلنتا عن كشفين غازيين جديدين الأول فى بئر نرجس بمنطقة امتياز نرجس البحرية شرق المتوسط قبالة السواحل المصرية والثانى فى شرق دمنهور بمنطقة دلتا النيل البحرية.

برلمانيا.. وتحت عنوان "النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الشرطة"، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مجلس النواب وافق - خلال جلسته أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس - من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفى لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط؛ بما يتواكب مع التشريعات التى صدرت مؤخرا، وضبط صياغة بعض النصوص.. كما يهدف إلى تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد لتحقيق التجانس والتكامل التشريعى مع القوانين ذات الصلة.