مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا تحطم طائرة فى النيبال

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الاحد، عن خالص التعازى وصادق المواساة لجمهورية النيبال الديمقراطية الاتحادية الصديقة فى ضحايا تحطم طائرة وسط البلاد.





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