طقس اليوم الإثنين: مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 11

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.





كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك أمطار متوسطة قد تكون غزيزة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس وسيناء تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.. ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 11

العاصمة الإدارية 17 11

6 أكتوبر 17 11

بنهــــا 17 12

دمنهور 18 11

وادى النطرون 18 11

كفر الشيخ 17 12

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 12

شبين الكوم 18 12

طنطا 17 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 18 10

رفح 18 11

رأس سدر 20 10

نخل 17 2

كاترين 11 1

الطور 20 9

طابا 17 11

شرم الشيخ 21 13

الإسكندرية 17 11

العلمين الجديدة 17 12

مطروح 18 12

السلوم 17 8

سيوة 17 6

رأس غارب 21 12

الغردقة 21 11

سفاجا 21 12

مرسى علم 22 13

شلاتين 24 14

حلايب 22 15

أبو رماد 24 14

رأس حدربة 22 15

الفيوم 17 7

بنى سويف 17 7

المنيا 18 6

أسيوط 18 7

سوهاج 19 7

قنا 20 9

الأقصر 20 8

أسوان 21 9

الوادى الجديد 21 6

أبوسمبل 20 8