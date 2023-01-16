التعليم: لا صحة لإلغاء امتحانات الطلاب المصريين بالخارج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض علة قناة Cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه لا صحة لإلغاء الامتحانات على الإطلاق، وأنه تم إتاحة رابط جديد بعد تعطل الموقع الإلكترونى.

وأوضح، أن الوزارة منذ يوم السبت تقوم بجهود ضخمة لتوفير الاجراءات المناسبة لابنائنا الطلاب في الخارج.