وزير الأوقاف يشارك فى المؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم بموريتانيا

جدة - نرمين السيد - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى أعمال الملتقى الثالث للمؤتمر الأفريقى لتعزيز السلم، والذى يعقد بالعاصمة نواكشوط بدولة موريتانيا فى الفترة من 17 إلى 19 يناير المقبل، بعنوان: "ادخلوا فى السلم كافة"، حيث يلقى وزير الأوقاف كلمة مهمة فى الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بعمقها الأفريقي، وحرصها على التعاون والتواصل مع جميع دول القارة، خاصة فى مجال نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا الحنيف، والعمل على إحلال السلام بمختلف دول القارة. جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد برعاية وتشريف الرئيس الموريتاني، وقيادات الدولة الموريتانية ونخبة واسعة من وزراء الشئون الإسلامية بقارة أفريقيا بصفة عامة وغرب أفريقيا بصفة خاصة.

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