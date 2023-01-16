انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الاثنين الموافق 16 / 1 / 2023، وحتى الساعة الرابعة فجر اليوم التالى الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023.





وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور. كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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