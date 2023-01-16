أخلاقنا الجميلة.. تكريم طفلة عثرت على 100 ألف جنيه بالدقهلية ورفضت المكافأة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، أسرة التلميذة سندس محمد نجيب، بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة تيرة الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بنبروه، وذلك لتكريمها بسبب أمانتها وإعادتها مبلغ 100 ألف جنيه عثرت عليه فى أحد شوارع القرية، وذلك بحضور المحاسب هانى سليمان، رئيس المركز.





وكانت التلميذة قد عثرت على جوال بلاستيك به مبلغ 100 ألف جنيه فى أحد شوارع القرية، وقامت على الفور بالمرور على المنازل بصحبه عدد من أبناء قريتها، حتى عثرت على صاحب المبلغ وسلمته له على الفور، وأشاد الجميع بأمانتها وإخلاصها. وكرم محافظ الدقهلية التلميذة ومنحها شهادة شكر وتقدير، وذلك لأمانتها وتربيتها على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، ووجه الشكر والتقدير لوالديها على هذه الصورة المشرفة، وعليهما أن يفخرا بها تجاه ابنتهما التى اتسمت أخلاقها بالأمانة والشرف، الذى هو فى الحقيقة نتاج تربيتهما القويمة لها.

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