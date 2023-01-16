مصر تعرب عن تعازيها بضحايا تحطم طائرة فى النيبال

جدة - نرمين السيد - وعبرت مصر، حكومة وشعبًا، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، والتي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن صادق تعازيها لذوى الضحايا، مؤكدةً على وقوفها مع حكومة وشعب النيبال الصديق فى هذا المُصاب الأليم.

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