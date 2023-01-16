لضبط الأسعار ومحتكرى السلع.. محافظ قنا يفاجئ الأسواق ومعارض أهلًا رمضان

جدة - نرمين السيد - فاجأ اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأحد، عددًا من الأسواق، ومعارض أهلًا رمضان، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتوسع فى تنفيذ المعارض والشوادر ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.





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