الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه متوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وسيناء تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويسود اليوم طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للوضع الأن تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مطروح ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومن المتوقع أن تمتد لباقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.