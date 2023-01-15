جدة - نرمين السيد - قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجولة مسائية لمركز ومدينة كفر الزيات رافقه خلالها عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وذلك لمتابعة أسعار السلع داخل الأسواق، إلى جانب الالتزام بمواعيد غلق الورش ورفع الإشغالات والنظافة.





وخلال متابعته للأسواق وجه المحافظ بعمل حملات تفتيشية على عدد من منافذ البيع للتأكد من التزامها بوضع الأسعار على السلع وبيعها بالسعر الحقيقى دون رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، إلى جانب التأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام، ذلك بالإضافة إلى التوجيه بتكثيف تواجد منافذ بيع السلع بقرى كفر الزيات. وفى سياق متصل وجه المحافظ خلال الجولة بعمل مطبات شوكية من ميدان محمد نجيب إلى أوسكار وتحديدا أمام المدارس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولة مسائية لمحافظ الغربية بكفر الزيات لمتابعة الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.