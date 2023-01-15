اعتذار من «التعليم» للطلاب المصريين بالخارج وحل بديل لأزمة الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وتيسيرا على الطلاب فى الخارج، أعلنت الوزارة أنه تم إتاحة رابط جديد عبر الموقع الإلكترونى الرسمى الخاص بـ"أبناؤنا فى الخارج" يقوم من خلاله الطلاب بتحميل الامتحان وورقة الاجابة، بعد اختيار المرحلة التعليمية والصف الدراسى، وذلك على مدار اليوم.

وحرصا من الوزارة على توضيح كافة الخطوات، تتضمن ورقة الإجابة 4 اختيارات لكل سؤال، بحيث يقوم الطالب بتظليل الدائرة التى تعبر عن الإجابة الصحيحة لكل سؤال بشكل كامل، وإذا رغب الطالب فى تعديل إجابته يضع علامة خطأ (❌) ثم يظلل الدائرة التى تعبر عن الإجابة، ثم يرسل ورقة الإجابة عبر البريد الإلكترونى الرسمى المخصص للصف الدراسى لاستلام أوراق الإجابة، كما يمكن لولى الأمر إرسال أوراق إجابات الامتحانات مجمعة عبر البريد السريع لإدارة "أبناؤنا فى الخارج" بالإدارة العامة للامتحانات، وذلك عقب الانتهاء من جميع الامتحانات.

وتود الوزارة أن توضح أيضا أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجراء الامتحان عبر المنصة الإلكترونية خلال اليومين الأول والثانى من الامتحانات، يمكنهم الدخول عبر الرابط الجديد لتحميل الامتحان وورقة الإجابة ثم إرسال ورقة الإجابة وفقا للخيارين السابق ذكرهما.

وفيما يلى رابط الموقع وروابط البريد الإلكترونى المخصص لكل صف دراسى:-

رابط موقع أبناؤنا فى الخارج:

‏https://sabroad.emis.gov.eg/exams

قائمة البريد الإلكترونى المخصص لأوراق إجابة كل صف دراسى:

البريد الإلكترونى لامتحانات الصف الرابع الابتدائى [email protected]

البريد الإلكترونى لامتحانات الصف الخامس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكترونى لامتحانات الصف السادس الابتدائى [email protected]

البريد الإلكترونى لامتحانات الصف الأول الإعدادى [email protected]

البريد الإلكترونى لامتحانات الصف الثانى الإعدادى [email protected]

البريد الإلكترونى لامتحانات الصف الثالث الإعدادى [email protected]

البريد الإلكترونى لامتحانات الصف الأول الثانوى [email protected]

البريد الإلكترونى لامتحانات الصف الثانى الثانوى [email protected]

وانطلقت امتحانات منتصف العام الدراسى 2022/ 2023، للطلاب المصريين فى الخارج، أمس السبت، بحسب الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لكن الطلاب واجهوا أزمة بسبب تعطل منصة الامتحان، بعدها أعلنت الوزارة إتاحة منصة جديدة للامتحانات، لكن الأمور لم تسير على ما يرام كذلك، فلجأت أخيرا إلى التحول إلى الامتحانات الورقية.