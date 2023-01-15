أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ72 ساعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 10:31 مساءً - حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، بسبب وجود حالة من عدم الاستقرار، على أن تعود حالة الاستقرار بدءًا من مساء الثلاثاء المقبل.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأشارت الأرصاد، وفق توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إلى استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على السواحل الغربية، على أن تتجه بعد ذلك للسواحل الشرقية، نظرا لتحرك المنخفض الجوي للشرق البلاد، ولتصل إلى شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر، وصولا إلى محافظات ومدن شمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية على القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين 16-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 17 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة الاربعاء 18 يناير

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.