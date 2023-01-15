وزير الأوقاف يتسلم من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة الأئمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 09:34 مساءً - وزير الأوقاف : مسابقة جديدة لألف إمام وألف عامل 31 يناير الجاري رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة :المرشحون لشغل وظائف الأئمة عددهم 548 مرشحًا



سلم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بالوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم نتيجة الأئمة لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شئونها في استئناف باقي مراحل المسابقة.

وجدد وزير الأوقاف شكره للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها، وإنجازها بشكل يحقق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأعلن وزير الأوقاف، عن قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان لصالح الوزارة عن شغل وظيفة 1000 مدرس وإمام وخطيب و1000 عامل للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير الجاري.

من جانبه سلم الدكتور صالح الشيخ قائمة المرشحين لشغل وظائف الأئمة وعددهم 548 مرشحًا، منهم 25 مرشحًا بنسبة 4,6% من الأشخاص ذوي الهمم.

كما أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن أعداد المرشحين لوظيفة إمام وخطيب ومدرس وفقًا للتوزيع الجغرافي كالتالي، تم تغطية 24 محافظة بنسبة 89% من المحافظات، وجاء توزيعهم على النحو التالي: (الشرقية 52 مرشحًا، الدقهلية 49، الغربية 39، القاهرة 37، المنوفية 35، كفر الشيخ 35، البحيرة 32، القليوبية 31، بني سويف 30، المنيا 27، الجيزة 22، أسيوط 21، سوهاج 21، قنا 21، الإسكندرية 19، الفيوم 19، الأقصر 18، دمياط 13، أسوان 12، الإسماعيلية 5، مطروح 5، الوادي الجديد 2، شمال سيناء 2، وبورسعيد مرشح واحد).