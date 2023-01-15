حالة الطقس غدا الإثنين على محافظات الجمهورية.. وتزايد فرص سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد تتعرض لاضطراب فى الأحوال الجوية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوى جديد، قادم من طبقات الجو العليا يتقابل مع منخفض آخر على سطح البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس تكون باردة فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن احتمالية سقوط أمطار، قالت الأرصاد إن هناك تكاثر للسحب الممطرة، على السواحل الغربية تصل إلى السواحل الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، تمتد إلى سواحل البحر المتوسط ومحافظات شمال الصعيد.