محافظ قنا لــ «دوت الخليج»: «حياة كريمة» حولت المحافظة إلى جنة (حوار)

جدة - نرمين السيد - وفى حوار مع "دوت الخليج" أجاب محافظ قنا، عدد من الأسئلة المهمة التى تدور فى بال المواطن القنائى، بجانب الحديث عن أبرز الانجازات التى غيرت شكل المحافظة، فى ظل دعم القيادة السياسية.

فى البداية ما حجم الاستفادة التى ستعود على قنا من مشروع القطار الكهربائى؟

مشروع القطار الكهربائى السريع، يعتبر من أهم المشروعات العملاق التى نفذتها الدولة المصرية، والذى سيعتبر أحد شرايين التنمية الذى يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة فى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها فى تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر، فالمشروع يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات داخل مصر، والمحافظة ستقدم أوجه الدعم لهذا المشروع القومى العملاق.

ملف مدينة الأمل من الملفات المهمة.. ما هى آخر المستجدات؟

المحافظة نفذت مدينة الأمل بنجع حمادى منذ عام 2020 وحتى الآن، بدءًا من الاجتماعات التنسيقية مع رؤساء الجمعيات، مرورًا بطرح كراسات الشروط، ثم إجراء القرعة العلنية لتوزيع الأراضى وإذاعتها مباشرةً على صفحة المحافظة لتأكيد مبدأ الشفافية، تلاها بدء تسليم الأراضى للمستفيدين، كما تعاقدت المحافظة مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ أعمال تمهيد الطرق، ووضع حجر أساس المشروع، وصولًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال شهر نوفمبر الماضى.

كما أنه، تم الانتهاء من صياغة بنود العقد الخاص بقطع أراضى مدينة الأمل، وندعو أعضاء الجمعيات المتأخرين عن سداد المبالغ المالية المستحقة، سرعة دفع نسبة 20٪؜ من قيمة قطعة الأرض طبقا لما ورد بكراسة الشروط، حتى يتسنى لهم استلام العقود الخاصة بهم، فإن المحافظة مُلتزمة بتسهيلات الدفع التى تم الاتفاق عليها والإعلان عنها سابقا، وأن الموعد النهائى لسداد تلك المبالغ المستحقة هو 30 يونيو المقبل، وسيتم سحب قطع الأراضى ممن لم يسدد نسبة الـ 20 ٪؜ قبل انتهاء هذا الموعد، وأحب أن أؤكد، أن المحافظة حريصة على مصالح أعضاء الجمعيات المستفيدين من أراضى مشروع مدينة الأمل.

ما الخطة الاستثمارية فى محافظة قنا خلال العام الجديد 2023؟

ناقشت مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى "2023-2024"، والخاص بالوحدات المحلية ومشروعات الحماية المدنية والمرور والمقترح لها 632 مليون جنيه، وتم الاستماع لمقترحات المشروعات المقدمة من كل وحدة محلية، والمشروعات المشتركة المقدمة من الحماية المدنية والمرور ومشروع استكمال المنطقة الحرفية بالترامسة للتأكد من مطابقة كل مشروع مقدم للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وبخصوص المبلغ المالى المقترح، سيتم توزيعه للخطة الاستثمارية للعام المقبل، بواقع 60% للوحدات المحلية و40 % للمشروعات المشتركة، خاصة وأن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام القادم بهدف سرعة طرح تلك المشروعات مع بداية العام المالى 2023 - 2024.

القيادة السياسية تدعم محافظات الصعيد.. ما نصيب محافظة قنا من ذلك الدعم؟

بكل تأكيد، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا بالغًا بمحافظات الصعيد لم تشهده تلك المحافظات من قبل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بضخ العديد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات خدمية فى كافة القطاعات بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة، وبالنسبة لمحافظة قنا فقد تم مضاعفة الميزانية السنوية المخصصة لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى اختيارها مع محافظة سوهاج لتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يستهدف تنفيذ مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية وقطاع التطوير المؤسسى باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه، هذا فضلًا عن مبادرة حياة كريمة والتى يتم من خلالها تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة باستثمارات تتخطى 31 مليار جنيه.

كيف حولت "حياة كريمة" قنا إلى "جنة"؟

مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، أضخم مبادرة عرفتها البشرية، التى تم إطلاقها فى يناير 2019، من خلال مرحلة تمهيدية واستهدفت 143 قرية من القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية منها 12 قرية بمحافظة قنا شهدت تنفيذ 87 مشروع خدمى بإجمالى استثمارات 1 مليار و158 مليون جنيها.

وبعد ذلك تم إطلاق المبادرة رسميا فى يوليو 2021، واستهدفت تنفيذ 1872 مشروعا فى مختلف القطاعات الخدمية بمحافظة قنا ، موزعين على 19 مجلس قروى و 87 قرية رئيسية و 722 نجع وعزبة فى 5 مراكز ، باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه ، يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.

أما المرحلة الثانية من المبادرة، فمن المقرر البدء فى تنفيذها يناير الحالى 2023، وتستهدف فى محافظة قنا، قرى مركزى نجع حمادى وقنا، وتم الانتهاء من توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة خلال هذه المرحلة.

ماذا أيضا عن برنامج التنمية المحلية فى قنا؟

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أطلقته الحكومة المصرية لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج أولى سيتم تطبيق تجربته على باقى محافظات الجمهورية، وتبلغ القيمة الإجمالية لتمويل مشروعات البرنامج 957 مليون دولار، ويبلغ نصيب قنا من هذا التمويل 421 مليون دولار بنسبة 44% من إجمالى قيمة التمويل.

وقد نجح برنامج التنمية المحلية حتى الآن، فى تنفيذ أكثر من 1744 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، ساهمت فى توفير حوالى 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



«سكن كريم» مبادرة مهمة.. حدثنا عنها وكيف سيتم التنسيق لتسليم تلك الوحدات؟

مبادرة "سكن كريم" تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتدخل الإنسانى لتكريمهم وحفظ حقهم فى العيش الكريم، وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا من خلال إحداث طفرة تنموية فى كافة القطاعات المستهدفة، ولقد وضعنا خطة تفصيلية لاستغلال عمارات سكن كريم بمراكز المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وانتهت المحافظة من تنفيذ 39 عمارة سكنية بواقع 312 وحدة سكنية تابعة لمبادرة "حياة كريمة " كاملة التشطيب والمرافق كمرحلة أولى، وموزعة على قرى حجازة وخزام بمركز قوص، وقرى العطيات، الميات، العبابدة بمركز دشنا، وقرى حاجر الدهسة قبلى، حاجر الدهسة بحرى، بمركز فرشوط، وقرية المراشدة، بمركز الوقف، وقرية القارة، بمركز أبوتشت.

وبخصوص تكوين تلك الوحدات السكنية، فإنها تتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام على مساحة 100م2، فضلا عن 312 حظيرة ملاصقة العمارات السكنية لتربية المواشى على مساحة 15 م2 بما يتناسب مع هوية القرى، وذلك لتوفير فرص عمل لأهالى المنطقة.

ما هى المدة الزمنية المتاحة لتطوير مجمع مواقف نجع حمادى بقنا؟

موقف نجع حمادى بمدينة قنا يقع على مساحة 7500 م ، والمشروع يتم تنفيذه بتمويل من برنامج التنمية المحلية بتكلفة إجمالية تقدر بحولى 25 مليون جنيه ، وهو يعد مرحلة أولى من مشروع تطوير مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا بالكامل ، وسوف تشمل أعمال التطوير ( أنشاء هايبر - إحلال تندات ومظلات السيارات – تركيب كاميرات مراقبة - وحدة خدمات للسيارات " غسيل وتشحيم – كاوتش " - تجديد السور الخاص بالمواقف ودهانه - تجديد واحلال دورات المياه - رصف الارضيات وانشاء استراحة للمواطنين - تجديد شبكة الصرف الصحى - إنشاء صيدلية ) ، ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة، وسوف تستغرق أعمال تطوير الموقف 8 أشهر.

هل هناك أفكار لتوفير فرص عمل لشباب بالمحافظة؟

الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وقد نجحت جهود الدولة خلال السنوات الماضية بمحافظة قنا، فى توفير أكثر من 313 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب شملت 150 ألف فرصة عمل بمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، 50 ألف فرصة عمل من خلال الملتقيات التوظيفية بشركات القطاع الخاص التى نظمتها المحافظة، 90 ألف فرصة عمل من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمعرفة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقيمة 1.5 مليار جنيه، 15 ألف فرصة عمل بالمصانع القائمة بالمنطقتين الصناعيتين، 8 الاف فرصة عمل من خلال المشروعات التى تم تمويلها من "مشروعك" بقيمة 700 مليون جنيه تقريبا، وقد ساهم توفير هذا العدد من فرص العمل فى خفض معدلات البطالة من 11% إلى 4.8%، طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

كما تم طرح 160 خط سير لسيارات أجرة جديدة و100 سيارة تاكسى، وإنشاء محلات وأكشاك وطرحها للشباب بالإيجار مما ساهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب، وحاليا يجرى تنفيذ مشروع وحدات الطعام المتنقلة بمدينة قنا بإجمالى عدد 35 وحدة كمرحلة أولى، هذا إلى جانب المشروعات القومية الجارية والتى تنفذها الدولة مؤخرا والتى وفرت أيضا العديد من فرص العمل التى استفاد منها قطاع كبير من الشباب وقد ساهم ذلك فى خفض معدلات البطالة بالمحافظة إلى نسب قياسية.

تزامنًا مع فصل الشتاء.. كيف استعدت المحافظة لموسم الأمطار؟

عقدت اجتماعا موسعا بحضور جميع القيادات التنفيذية، تم خلاله مراجعة الخطط الشاملة للتعامل مع الطوارئ، موضحا بها دور كل جهة معنية بالتدخل فى مثل هذه الطوارئ قبل وأثناء وبعد حدوث الحدث، كما تم حصر القرى التى يمكن أن تتعرض للسيول والبالغ عددها 54 قرية على مستوى مراكز المحافظة.

وأصدرت تعليمات للأجهزة المعنية من وحدات محلية ومديريات خدمات وشركات مرافق برفع درجة الاستعداد القصوى من قِبل الجهات المختلفة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول المحتملة، بالإضافة إلى اصطفاف يوم 18 أكتوبر الماضى، لعدد من معدات التدخل السريع بمدينة قنا، وإجراء محاكاة عملية لانتشال سيارة منجرفة فى مخر السيل وإنقاذ ركابها.



هل تم التأكد من جاهزية مخرات السيول فى المحافظة وكم عددها؟

لقد تم التأكد من جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة وتطهيرها من الحشائش بالمدن والمراكز لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال هذه الفترة، والذى يبلغ عددها 12 مخر، بإجمالى أطوال 63 كيلو متر، بالإضافة إلى 6 بحيرات سيول، تستوعب 6.5 مليون متر مكعب من المياه، وجميعها جاهزة تماما لاستقبال أى سيول محتملة خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه فى الترع والمصارف إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة والاستفادة منها فى رى الأراضى.

كيف تتعامل مع رفع كفاءة مخرات السيول وتطهيرها من الحشائش والتعديات؟

سبق وذكرت، يتم التأكد من جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة وتطهيرها من الحشائش بالمدن والمراكز قبل كل موسم، لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال موسم الشتاء، والذى يبلغ عددها 12 مخر، بإجمالى أطوال 63 كيلو متر، بالإضافة إلى 6 بحيرات سيول، تستوعب 6.5 مليون متر مكعب من المياه، وجميعها جاهزة تماما لاستقبال أى سيول محتملة خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه فى الترع والمصارف إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة والاستفادة منها فى رى الأراضى.