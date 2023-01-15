حماية المستهلك يحذر المواطنين من الانصياع لعروض شركات المحمول الوهمية

جدة - نرمين السيد - وقال جهاز حماية المستهلك، إنه رصد عددا من محاولات النصب والاحتيال على المواطنين، مستغلين أسماء شركات المحمول وبيانات التليفون المحمول الخاص بالمستهلك وإيهامه بطرق متقنة بالحصول على امتيازات أو مبالغ نقديه أو منح اجتماعيه وغيرها من الإغراءات مقابل بعض الإجراءات التى تتسبب فى وقوعه فريسة للمحتال.

وأضاف حماية المستهلك، أنه يجب على المواطنين توخى أقصى درجات الحذر، لحين انتهاء الجهات المعنية بالتحقيق والتحرى عن هذه التشكيلات الإجرامية.