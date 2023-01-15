مدبولى: بدأنا معرض أهلا رمضان قبل الشهر الكريم بـ3 أشهر.. والسلع متوفرة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: أشرف بوجودى اليوم هنا بصحبة عدد من زملائى الوزراء، ومحافظ الجيزة، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وكل التجار العارضين، وذلك لافتتاح أحد المنافذ المهمة لبيع السلع الغذائية للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أننا نشهد اليوم افتتاح هذا الحجم الكبير من المنافذ على مستوى الجمهورية.

وتابع أنه على الرغم من أن مسمى هذه المعارض هو أهلا رمضان لكن، كما تلاحظون، قد بدأناه قبل شهر رمضان الكريم بـ3 أشهر، على أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وواصل الدكتور مصطفى مدبولى: تأكدت من توافر كل السلع، وهى سلع مناظرة لمثيلاتها المتوافرة فى أى منفذ تجارى بأى محافظة على مستوى الجمهورية، بنفس الجودة والنوعية والمستوى.

واستكمل: السلع والبضائع التى تباع فى معرض أهلا رمضان هى نفس التى تباع فى أى منفذ أو هايبر ماركت أو سوبر ماركت، والشيء المهم أن هذه المنافذ تقدم نسب تخفيض تبدأ من 15 أو 20% وتصل إلى 50% فى عدد من المنتجات، مجددا التأكيد أن هذه السلع هى نفسها المتوافرة فى محلات التجزئة الأخرى.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر لاتحاد الغرف التجارية لتوفير البضائع بهذه الكميات، والتى ستكفى حتى نهاية شهر رمضان، على مدى الساعة من خلال هذه المعارض.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، موجها الشكر لكل العارضين، لوفائهم بما وعدوا به على مدى الفترات السابقة، بتدبير السلع بنسب التخفيضات الكبيرة، وهو ما يعد جزءا من جهد الدولة بكل مؤسساتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير هذه السلع بالكامل لمدة تقترب من 4 أشهر، لمختلف الأسر المصرية، بأسعار عادلة، وبتخفيضات كبيرة، تسهم فى إحداث توازن بالسوق.