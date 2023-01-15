إقبال كثيف على معرض أهلا رمضان بالجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد معرض "أهلا رمضان" بالجيزة، إقبالا كبيرًا من المواطنين، بعد دقائق من افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمعرض بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين.





وبلغت نسب التخفيضات على السلع أكثر من 30%، مما جذب العديد من المستهلكين للاستفادة بفارق السعر. وأكد مدبولى أن منافذ معارض أهلا رمضان، متوافرة على مستوى محافظات كافة، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت السلع الاستراتيجية لمدة 4 أشهر مقبلة، وفى متناول جميع الأسر، كما أعلن عن توافر كل السلع الناقصة فى السوق.

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