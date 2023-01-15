مدبولى يشهد افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسى بالجيزة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسئولين.





وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أن تبكير موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان"، لتبدأ من يناير الجارى، يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار منخفضة، من خلال معارض "أهلا رمضان" وغيرها من المنافذ المتنقلة، ومنافذ وزارات الزراعة، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، جانبا كبيرا من المعرض للوقوف على توافر مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التى تهم المواطن، وكذا التأكد من بيعها بأسعار مناسبة.

كما تجول رئيس الوزراء بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة التى تقدم منتجات بأسعار مخفضة وتشمل منافذ بيع الأرز واللحوم والدواجن، كما شاهد العروض المقدمة بالمعرض ومنها "كرتونة سلع غذائية" تتضمن أهم السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بأسعار منافسة، فيما اطلع رئيس الوزراء كذلك على أنشطة منفذ بيع الخضراوات والفاكهة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور على المصيلحى، أنه تم افتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" بعدة محافظات، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضا بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرا إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.

وخلال الجولة، قال وزير الزراعة: إن الوزارة تشارك فى معارض "أهلا رمضان" من منافذ تابعة لها تقدم من خلالها تخفيضات مميزة على منتجات وزارة الزراعة ومنها " الخضراوات، والبيض واللحوم والدواجن".

وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن معارض "أهلا رمضان" تتضمن توفير جميع السلع الأساسية بخصومات تتخطى 30% فى أكثر من 151 منفذا بـ 18 محافظة، ومن المقرر أن يصل عدد هذه المنافذ إلى أكثر من 200 منفذ خلال أيام، بخلاف المنافذ المتنقلة، والسلاسل التجارية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية، موضحا كذلك أنه سيتم توزيع صكوك مؤمنة بدلا من كرتونة رمضان توزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن بالأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ كباقى السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهى متاحة للمواطنين فقط، ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية، التى سيتم فرض عقوبات عليها، إذا تداولت تلك السلع المختومة بشعار "أهلا رمضان"