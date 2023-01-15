محافظ قنا يتفقد أول حقل إرشادى لزراعة محصول قصب السكر بقرية المخادمة (صور)

جدة - نرمين السيد - ويستخدم استخدام أسلوب الشتل والرى بالتنقيط لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الرى.

رافق محافظ قنا، المهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إنه يحرص على متابعة مراحل زراعة القصب بالشتلات بأول حقل إرشادى بمحافظة قنا، تمهيدا للبدء بالتوسع فى زراعته.

وأضاف أن ذلك يأتى تماشيا مع اهتمام الدولة بالأساليب الحديثة فى الزراعة، لا سيما زراعة قصب السكر، خاصة وأن محافظة قنا تعد الأولى فى زراعة قصب السكر على مستوى الجمهورية.

وتابع أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالى 120 ألفا و360 فدانا تمثل حوالى 37% من إجمالى المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية تنتج حوالى 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالى 300 ألف طن سكر سنويا.

وواصل الداودى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع فى زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الرى الحديث؛ من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادى إيجابى للمزارعين.

ونوه بأن ذلك يتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان إلى 60 طنًا للفدان، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها، كذلك ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 40 % مقارنة بالزراعة التقليدية، بالإضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية.