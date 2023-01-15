تعرف على تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة فى نهائي السوبر الإسباني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 07:30 مساءً - أعلن ريال مدريد التشكيل الرسمي الذى سيخوض به مواجهة غريمه التقليدى برشلونة، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد "الملك فهد الدولي"، فى نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر وميندي.

الوسط: كامافينجا، كروس ومودريتش.

الهجوم: بنزيما، فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

وفاز فريق ريال مدريد على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

بينما تخطى برشلونة عقبة ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2 فى نصف النهائي.

ويستهدف ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التتويج باللقب الـ 13 من بطولة كأس السوبر الإسباني، ومعادلة غريمه برشلونة الأكثر تتويجًا بالمسابقة فى التاريخ.

فيما يتطلع فريق برشلونة، بقيادة مدربه الشاب تسافي هيرنانديز، لحصد اللقب الـ 14 من بطولة كأس السوبر الإسباني، وتعزيز صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا بالمسابقة المحلية.

ويتسلح فريق ريال مدريد حامل اللقب بكتيبة من النجوم اليوم أمام برشلونة، وعلى رأسهم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وماركو أسينسيو وفيدي فالفيردي وكامافينجا والجدار البلجيكي تيبو كورتوا.

كما يملك البارسا عدد من العناصر المميزة هي عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري وجافي ورافينيا والجدار الألماني أندريه تير شتيجن.

ويدير كلاسيكو السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة، الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجوتكسيا، ويعاونه روبرتو دياز بيريز، وجون نونيز فيرنانديز، والحكم الرابع أليخاندرو مونييز رويز، وسيكون حكم تقنية الفيديو المساعد "VAR" خوسيه لويس جونزاليس، ويعاونه سانتياجو خايمي وخوان لويس بوليدو.