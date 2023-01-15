رئيس الوزراء : السلع بمعارض أهلا رمضان متاحة بالسعر المناسب للمواطنين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 07:29 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه لمعرض أهلا رمضان، إن السلع متاحة بالسعر المناسب للمواطنين.

وحضر الافتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمشاركة قيادات ونواب مستقبل وطن.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض أهلا رمضان بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وذلك للوقوف على الإجراءات النهائية ومتابعة تسكين العارضين وتوريد السلع بالباكيات.

ووجه المحافظ مسئولي الغرفة التجارية بالجيزة بضرورة التنسيق وتجهيز المعرض بالصورة المناسبة وتوفير مظهر حضاري يلقى رضاء المترددين، وتوفير الخدمات اللازمة للعارضين والمستهلكين في شراء احتياجاتهم من المعرض طوال فترة عمله، على أن يتم توفير وسائل الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف ومخارج الطوارئ وضمان توافر مصادر دائمة وطارئ للكهرباء لضمان توفير الخدمة بصورة طبيعية طوال فترة عمله.