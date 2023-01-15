محافظ الإسكندرية يؤكد الحرص على رفع كفاءة أسطول النقل العام وتطويره

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الحرص على رفع كفاءة ودعم أسطول النقل العام بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل بأحدث تقنيات النقل الحضرى الحديث الصديقة للبيئة، فضلا عن توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع، وهو الأمر الذى يأتى فى إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.





ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية تلقى المحافظ تقريرا حول حصاد الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حيث أوضح المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب أنه خلال عام 2022 تم إنشاء وتفعيل البنية التحتية لمنظومة التذاكر الإلكترونية والتعاقد على توريد "40" أتوبيسا جديدًا تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، وتوقيع عقد اتفاق لتعديل 300 أتوبيس تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعى، وإنشاء محطات تموين غاز طبيعى بجراجى غرب ومحرم بك، وتشغيل خدمات نقل ركاب جديدة لربط بشاير الخير والسيوف بوسط المدينة. وأضاف أنه تم إنشاء وتجهيز وتركيب عدد 5 محطات انتظار الركاب داخل بشاير الخير 3 و 5، وتطوير محطة كهرباء الورديان وهى أحدث المحطات الكهربية التابعة للهيئة، وتعتمد على تكنولوجيا Electrotechnika والتى تعتبر من أحدث التقنيات العالمية فى مجال تغذية المركبات الكهربية.

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