مدبولى: فتح معارض «أهلا رمضان» حتى نهاية الشهر الكريم

جدة - نرمين السيد - وقال "مدبولى" - خلال افتتاحه لمعرض أهلا رمضان فى محافظة الجيزة - أن هذه المعارض والشوادر ستظل تفتح أبوابها حتى نهاية شهر رمضان، مؤكدا أن معارض أهلا رمضان متوافرة وموجودة فى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تابع بنفسه توافر السلع الاستراتيجية إلى أن تنتهى هذه الشوادر وهذه المعارض فى مهمتها فى نهاية شهر رمضان الكريم، لافتا إلى أن هذه الأسعار أقل من مثيلاتها فى المنافذ التجارية فى أى مكان على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن نسب التخفيض تبدء من 15 أو 20 % وتصل فى بعض المنتجات إلى 50%، لافتا إلى أن هذه المنتجات هى نفس السلع التى سيجدها المواطن فى أى سوبر ماركت أو أى محل تجارى.

ووجه مدبولى الشكر لكل العارضين المتواجدين لأنهم أوفوا بما وعدوا به عندما تم التفاوض معهم واتحاد الغرف التجارية على مدار الفترات السابقة، كان هناك التزام ووعد منهم أن يتم تدبير هذه السلع بنسب التخفيضات الكبيرة الذى يلمسها المواطن.

وأوضح أن الدولة بكل مؤسساتها مع القطاع الخاص تعمل على توفير هذه السلع بالكامل لمدة تقترب من 4 شهور لكل الأسر المصرية بالأسعار المخفضة لعمل توازن بالسوق.