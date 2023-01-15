شكرى يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى أسبوع أبوظبى للاستدامة

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ COP27 سوف يتوجه مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، حيث يُشارك فى فعاليات قمة أسبوع أبوظبى للاستدامة كمتحدث رئيسى فى الجلسة المقرر عقدها يوم الإثنين 16 الجارى والمخصصة لتناول مخرجات مؤتمر COP27 الذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى سيلقى الضوء خلال الحدث على ما تمخض عن مؤتمر شرم الشيخ COP27 من نتائج هامة ومتوازنة تُسهم فى تعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة، وسُبُل البناء عليها فى إطار الإعداد للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP28 التى من المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات العربية الشقيقة نهاية العام الجارى. وكشف السفير أبو زيد، أنه من المقرر أن يلتقى الوزير شكرى أيضاً على هامش الحدث بنظرائه من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بعمل المناخ الدولى، للتشاور وتبادل وجهات النظر حول قضايا تغير المناخ فى ضوء مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، فضلاً عن إجراء عدد من الحوارات الإعلامية مع وسائل الإعلام الخليجية والعربية والدولية المُشاركة.

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