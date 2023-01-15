فضائل فى الميلاد فى عظة الأحد على قناة ON (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أذيعت، اليوم الأحد، كلمة للأب القمص كيرلس إميل، كاهن كنيسة الشهيد أبو سيفين بالمهندسين، ووكيل مطرانية الجيزة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأب القمص كيرلس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الأول من شهر طوبة، موضوع إنجيله وهو "الهروب إلى مصر" فى إنجيل متى والإصحاح الثانى، وأشار إلى الفضائل المستفادة من هروب رب المجد إلى مصر، من خلال:

1- سرعة استجابة القديس يوسف البار لكلمة الله، "فَقَامَ وَأَخَذَ الصَّبِيَّ وَأُمَّهُ (لَيْلًا) وَانْصَرَفَ إِلَى مِصْرَ" (مت 2: 14)، وعدم التأجيل رغم مخاطر الطريق، وعدم الاستهانة بكلمة الله، "الْيَوْمَ، إِنْ سَمِعْتُمْ صَوْتَهُ فَلاَ تُقَسُّوا قُلُوبَكُمْ" (عب 3: 15).

2- هروب السيد المسيح من هيرودس، لأن الهروب من الشر هو فضيلة فى كثير من الأحيان، "اَلذَّكِيُّ يُبْصِرُ الشَّرَّ فَيَتَوَارَى" (أم 22: 3).

وأجاب الأب القمص عن التساؤل: لماذا هرب إلى أرض مصر بالذات؟

مصر لجأ إليها أبونا إبراهيم "أبو الآباء" فى وقت المجاعة فى فلسطين، كما عاش بها شعب بنى إسرائيل 400 سنة، وأيضًا مصر قدمت للعالم أعظم الشهداء، وأنجبت أعظم آباء الرهبنة، وأعظم اللاهوتيين فى المسكونة، مثال القديس البابا أثناسيوس الرسولى والقديس البابا كيرلس الأول "عمود الدين" والقديس البابا ديسقوروس "حامى الإيمان".

ويتولّى الكاتب الصحفى أشرف صادق، مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.