تموين الإسكندرية تشن حملات رقابية على أسواق السجائر والسيارات

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة التجارة الداخلية، بمديرية التموين بالإسكندرية، حملات رقابية على أسواق السجائر وإكسسوارات السيارات والعلامات التجارية المقلدة، تنفيذا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة التجارية على الأسواق.





وأسفرت الحملات، عن تحرير 10 محاضر شملت حيازة سجائر مجهولة المصدر، والتحفظ على 109 علب سجائر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وبيع سجائر محلية الصنع بأزيد من السعر المحدد.

يأتى ذلك بالإضافة إلى محاضر تقليد علامات تجارية مسجلة ولها حق الحماية ومحلات إكسسوارات سيارات مجهولة المصدر لعدم وجود بيانات تجارية على المنتجات.

كما تحفظت مديرية التموين بالإسكندرية، على 155 جهاز سرينة وفنار سيارات، ومحضر لشركة زيوت طعام بمنطقة برج العرب لإنتاج زيت طعام غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية.

اتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفات، للعرض على النيابة العامة.