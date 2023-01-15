وزير الأوقاف ينشر أسماء الناجحين فى مسابقة الأئمة

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير الأوقاف أسماء الناجحين والتى جاءت كالتالى: وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أعلن نتيجة مسابقة الأئمة على بوابة الوظائف الحكومية، وبلغ عدد الناجحين فى المسابقة 548 متقدمًا، وذلك بعد أن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية والشفوية.

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